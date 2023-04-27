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Имя Пеле официально стало синонимом слова «превосходный»

Источник:
Sibnet.ru
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20-летний Пеле играет за сборную Бразилии
Фото: AFP/SCANPIX

Имя легендарного футболиста Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка как синоним слова «превосходный».

Pele — превосходный, тот, чьи качества не сравнимы ни с кем, приводит статью в словаре Michaelis издание Globo.

Слово можно использовать в таких сочетаниях, как: «Он баскетбольный Пеле». «Она Пеле в мире тенниса». «Она — Пеле бразильской драматургии», «Он — Пеле медицины».

Пеле — единственный футболист в мире, кто три раза стал чемпионом мира, лучший футболист XX века. Играл на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Он скончался 22 декабря 2022 года на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

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