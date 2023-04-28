Сериал «Актрисы» полностью вышел в Wink

Фото: © кадр из сериала «Актрисы»
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Сериал «Актрисы» создан режиссером Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Проект был нацелен на то, чтобы с иронией рассказать всю правду о театральном закулисье.
В сюжете «Актрис» герои проживают сценическую и реальную жизнь, порой не разделяя эти понятия. В проекте показали конкуренцию между актерами, интриги, любовные драмы и громадную работу, которую совершает каждый артист ежедневно.
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Всего в сериале 10 эпизодов. Главные роли в «Актрисах» исполнили Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Анна Невская, Елена Николаева, Алексей Макаров, Евгения Добровольская, Лолита Милявскаяя