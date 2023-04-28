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Сериал «Актрисы» полностью вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Актрисы»

Пользователи видеосервиса Wink могут разом посмотреть сериал «Актрисы», все серии проекта уже доступны.

Сериал «Актрисы» создан режиссером Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Проект был нацелен на то, чтобы с иронией рассказать всю правду о театральном закулисье.

В сюжете «Актрис» герои проживают сценическую и реальную жизнь, порой не разделяя эти понятия. В проекте показали конкуренцию между актерами, интриги, любовные драмы и громадную работу, которую совершает каждый артист ежедневно.

Смотреть сериал «Актрисы» в Wink

Всего в сериале 10 эпизодов. Главные роли в «Актрисах» исполнили Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Анна Невская, Елена Николаева, Алексей Макаров, Евгения Добровольская, Лолита Милявскаяя

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