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Wink представил главные премьеры мая

Источник:
Sibnet.ru
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Большая премьера сериала «Балет» и цифровой релиз фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» состоятся в видеосервисе Wink в мае.

Киноколлекция Wink начнет обновляться уже в последних числах апреля, но большинство крупных премьер придется на май.

Перед майскими праздниками, 30 апреля, для просмотра будет доступен сериал «Сержант». Это проект в жанре боевика, где спецназовец ввязывается в опасную игру с оборотнем в погонах.

Одной из самых ожидаемых премьер, 18 мая, в Wink станет сериал «Балет». По сюжету проекта, советская прима-балерина Рута Майерс спустя много лет возвращается в Россию и планирует поставить в музыкальном театре современный балет. Героине придется столкнуться со своим прошлым и интригами со стороны коллег.

С 4 мая в Wink появится фильм «Любовь-морковь. Восстание машин», который не так давно показывали в кинотеатрах. В этот же день состоится премьера якутского триллера «Айта» про загадочную смерть старшеклассницы.

Среди других новинок — комедия «Первая любовь», зомби-хоррор «Республика Z», драма «Наводнение», научно-фантастический боевик «Блуждающая Земля 2», мультфильм «Пуффины непобедимые», мультфильм-сказка «Моя фея-проказница».

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

молодой перспективный президент)))