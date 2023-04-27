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Розовые очки и корону Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фан-группа Freddie Mercury | Фредди Меркьюри

Подруга вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри выставила на аукцион вещи музыканта, среди лотов популярна корона из искусственного меха, красного бархата и стразов, а также розовые очки в форме звезд.

На аукционе, который пройдет в Лондоне с 4 августа по 5 сентября, будут выставлены около 1,5 тысячи предметов Меркьюри, сообщает CNN.

Издание уточнило, что вещи были выставлены на продажу близкой подругой музыканта Мэри Остин, унаследовавшей его поместье.

Среди самых интересных лотов, которые смогут приобрести гости аукциона, — розовые очки в форме звезд, меховая корона со стразами, гитара, одежда, в которой Меркьюри снимался в клипах, гребешок для усов от Tiffany.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

молодой перспективный президент)))