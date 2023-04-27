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Новую систему высшего образования испытают в пилотном режиме

Источник:
Sibnet.ru
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Аудитория в Новосибирском государственном университете
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минобрнауки России апробирует новую систему высшего образования в пилотном режиме на вузах разного профиля уже в 2023 году, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Россия решила отказаться от бакалавриата, магистратуры и специалитета, заменив их базовым и специализированным высшим образованиями.

«Чтобы посмотреть, как вот эти подходы и новые наработки реализуются, важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах», — цитирует ТАСС Фалькова.

По его словам, желательно, чтобы это были вузы из разных регионов и разной специализации — технические, классические университеты и т.д. Проработка деталей новой системы займет два-три месяца, уточнил министр.

Он подчеркнул, что при переходе на новую систему все права уже учащихся студентов будут сохранены.

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Жизнь #Образование
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corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

молодой перспективный президент)))