Новую систему высшего образования испытают в пилотном режиме

Минобрнауки России апробирует новую систему высшего образования в пилотном режиме на вузах разного профиля уже в 2023 году, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Россия решила отказаться от бакалавриата, магистратуры и специалитета, заменив их базовым и специализированным высшим образованиями.

«Чтобы посмотреть, как вот эти подходы и новые наработки реализуются, важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах», — цитирует ТАСС Фалькова.

По его словам, желательно, чтобы это были вузы из разных регионов и разной специализации — технические, классические университеты и т.д. Проработка деталей новой системы займет два-три месяца, уточнил министр.

Он подчеркнул, что при переходе на новую систему все права уже учащихся студентов будут сохранены.