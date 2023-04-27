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«Справедливая Россия» захотела равенства зарплат депутатов и граждан

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты партии «Справедливая России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране.

«Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представляющие интересы граждан, должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в базе данных законопроектов.

В 2021 году средняя заработная плата по Российской Федерации составила порядка 57 тысяч рублей, приводят депутаты данные Росстата.

По мнению инициаторов, приравнивание зарплаты станет стимулом, чтобы депутаты и сенаторы принимали законы, способствующие росту доходов граждан, экономическому росту и решению различных социальных вопросов.

Законопроект предлагает отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми сейчас пользуются сенаторы и депутаты, но сохранить ежемесячную доплату к тем, кто получил ее до вступления закона в силу.

Официальный оклад депутата Государственной Думы — около 85 тысяч рублей, со всеми доплатами — около 470 тысяч рублей.

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