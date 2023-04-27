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Стали известны новые тройки экстрасенсов в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Участники проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» делятся на тройки для прохождения испытаний. После первого раунда сформировали новые составы трио и задания прошли Виктория Райдос, Марьяна Романова и Лина Джебисашвили. Теперь стали известны две оставшиеся тройки соперников.

Жеребьевка, на которой формируются тройки соперников, не вошла в эфир ТНТ. Но в Сети появилось видео, где участники заново поделились на команды.

Райдос, Романова и Джебисашвили уже «отстрелялись». А в пятом и шестом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выступят следующие тройки: Константин Гецати, Олег Шепс, Надежда Шевченко и Александр Шепс, Влад Череватый и Дмитрий Матвеев.

По итогам четырех выпусков лидерами турнирной таблицы стали братья Шепсы и Дмитрий Матвеев. Конкурирует с ними ведьма Виктория Райдос.

Главной интригой проекта остается участие братьев Шепсов в одной тройке. У младшего экстрасенса Олега есть цель — доказать, что он сильнее старшего брата. Александр Шепс заявил, что не хочет соревноваться с братом.

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выходит по субботам в 19.00 на ТНТ.

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