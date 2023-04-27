НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Каждая девятая сибирская школьница худела ради красоты

Источник:
Sibnet.ru
229 0
Талия
Фото: © Sibnet.ru

Сибирские ученые выяснили, что школьницы в возрасте от 11 до 17 лет недовольны телом, а 12% из них сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Исследование проводилось в школах Красноярска и Новосибирска, в эксперименте приняли участие около тысячи учениц. Специалисты использовали опросник «Мысли о собственном теле». Ученые пришли к выводу, что около 12% подростков имеют нарушения пищевого поведения. Большинство девушек отметили, что значительно потеряли в весе за короткое время, потому что «ели не так, как надо».

Они сидели на диетах, использовали тяжелые физические нагрузки и медикаменты для снижения веса, вызывали рвоту. Особо подвержены пищевым расстройствам оказались девушки в возрасте 14-15 лет.

Ученые также определили, что девушки с нарушениями пищевого поведения чаще, чем их здоровые сверстницы, жалуются на повторяющиеся головные боли и боли в животе.

Еще по теме
Врачи рассказали о страшных последствиях безуглеводной диеты
Apple научит пользователей следить за здоровьем
Женщине в Новосибирске вырезали давящую на сердце опухоль в 2 кг
Мощная магнитная буря накрыла Землю
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Су-35 показали в «режиме зверя». ФОТО
Проверь, какой ты танкист
Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Обсуждение (0)
Картина дня
Си Цзиньпин указал Зеленскому на путь решения конфликта
«СР» захотела равенства зарплат депутатов и граждан
Байден пригрозил Северной Корее уничтожением режима
Новую систему высшего образования испытают в пилотном режиме
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
26
США вынудят Зеленского уступить часть территорий России
25
Британия передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном
23
Танки Т-14 «Армата» применили в бою в зоне СВО
22
Лавров заявил о приближении мира к катастрофической черте
22
Путин подписал указ об ответе на изъятия российских активов