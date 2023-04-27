Сибирские ученые выяснили, что школьницы в возрасте от 11 до 17 лет недовольны телом, а 12% из них сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Исследование проводилось в школах Красноярска и Новосибирска, в эксперименте приняли участие около тысячи учениц. Специалисты использовали опросник «Мысли о собственном теле». Ученые пришли к выводу, что около 12% подростков имеют нарушения пищевого поведения. Большинство девушек отметили, что значительно потеряли в весе за короткое время, потому что «ели не так, как надо».

Они сидели на диетах, использовали тяжелые физические нагрузки и медикаменты для снижения веса, вызывали рвоту. Особо подвержены пищевым расстройствам оказались девушки в возрасте 14-15 лет.

Ученые также определили, что девушки с нарушениями пищевого поведения чаще, чем их здоровые сверстницы, жалуются на повторяющиеся головные боли и боли в животе.