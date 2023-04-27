Байден пригрозил Северной Корее уничтожением режима

Соединенные Штаты ответят на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи сменой режима в Пхеньяне, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем.

Южнокорейский лидер находится с визитом в Вашингтоне. Главная тема его переговоров с американскими властями — предупреждения ядерной угрозы со стороны КНДР.

«Ядерный удар Северной Кореи по США или союзникам неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — цитирует ТАСС Байдена.

При этом президент США отметил, что Пентагон не собирается размещать ядерное оружие в Южной Корее. Но он пообещал Юн Сок Елю присутствие американских атомных подводных лодок поблизости с корейским полуостровом.

По словам президента Южной Кореи, стороны договорились в случае ядерной атаки КНДР немедленно приступить к президентским консультациям. Вашингтон пообещал Сеулу ответить на атаку Северной Кореи быстро и решительно с использованием всей силы, включая ядерное оружие США.