Microsoft представила новую функцию для пользователей iPhone

Пользователи iPhone теперь могут синхронизировать смартфон с приложением «Связь с телефоном» на компьютерах с Windows 11 и использовать свои его, чтобы звонить и отправлять сообщения прямо с ПК.

Чтобы провести сопряжение ПК и iPhone, нужно провести предварительную настройку через мобильное приложение «Связь с Windows», доступное для загрузки в App Store, сообщается в блоге Microsoft. Отмечается, что приложение не совместимо c iPadOS.

Соединение между смартфоном и компьютером происходит через Bluetooth. Новая опция не поддерживает обмен изображениями и видео и не работает с групповыми сообщениями в iMessage. Пока неизвестно появится ли такая возможность в будущем.

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Новая функция становится постепенно доступна пользователям и охватит всю аудиторию через несколько недель. Для работы «Связи с Windows» потребуется iPhone с системой iOS 14 или новее.