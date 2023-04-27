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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Си Цзиньпин указал Зеленскому на путь решения конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что переговоры — единственный способ решения конфликта.

«Диалог и переговоры — единственный возможный выход», — приводит издание China Daily слова Си Цзиньпина, сказанные им в телефонном разговоре с Зеленским.

Председатель КНР отметил, что Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну.

Зеленский сообщил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином длился час. «Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений», — заявил президент Украины.

Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР заявил, что Киев не пойдет на территориальные компромиссы для достижения мира.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Си Цзиньпин указал Зеленскому на путь решения конфликта
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋