Си Цзиньпин указал Зеленскому на путь решения конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что переговоры — единственный способ решения конфликта.

«Диалог и переговоры — единственный возможный выход», — приводит издание China Daily слова Си Цзиньпина, сказанные им в телефонном разговоре с Зеленским.

Председатель КНР отметил, что Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну.

Зеленский сообщил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином длился час. «Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений», — заявил президент Украины.

Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР заявил, что Киев не пойдет на территориальные компромиссы для достижения мира.