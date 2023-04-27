Красоту Серябкиной поставили под сомнение после фото без макияжа

Ольга Серябкина опубликовала в социальных сетях серию фотографий без макияжа. Снимки взбудоражили поклонников больше, чем кадры в стиле ню, которыми любит делиться артистка.

«kino mode on (кинорежим включен)», — подписала серию естественных фотографий Ольга Серябкина.

В публикацию вошли пять фотографии, где Ольга Серябкина демонстрирует разные эмоции и настроения: грусть, страх, задор, задумчивость. При этом на лице певицы полностью отсутствует макияж, а снимки, судя по всему не подвергались ретуши и фотокоррекции.

По-своему откровенные фотографии Серябкиной собрали больше 11 тысяч лайков в посте во «ВКонтакте», в то время как другие публикации, собирали в разы меньше реакции.

Отдельных поклонников натуральность Серябкиной разочаровала. В комментариях подписчики певицы написали, что не считают увиденное красивым. А некоторым и вовсе певица без косметики напомнила «алкоголичку».