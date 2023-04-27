Красоту Серябкиной поставили под сомнение после фото без макияжа

Ольга Серябкина опубликовала в социальных сетях серию
фотографий без макияжа. Снимки взбудоражили поклонников больше, чем кадры в
стиле ню, которыми любит делиться артистка.
«kino mode on (кинорежим включен)», — подписала серию естественных
фотографий Ольга Серябкина.
В публикацию вошли пять фотографии, где Ольга Серябкина
демонстрирует разные эмоции и настроения: грусть, страх, задор, задумчивость. При
этом на лице певицы полностью отсутствует макияж, а снимки, судя по всему не
подвергались ретуши и фотокоррекции.
По-своему откровенные фотографии Серябкиной собрали больше
11 тысяч лайков в посте во «ВКонтакте», в то время как другие публикации, собирали
в разы меньше реакции.
Отдельных поклонников натуральность Серябкиной разочаровала. В комментариях подписчики певицы написали, что не считают увиденное красивым. А некоторым и вовсе певица без косметики напомнила «алкоголичку».