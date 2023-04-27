Красную площадь закрыли на рекордный срок

Красная площадь в Москве с четверга, 27 апреля, для посетителей на две недели. Это рекордный срок за последние пять лет.

Красная площадь закрывается по 10 мая для подготовки и празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

В 2017-2018 годах площадь закрывали 4-9 мая, в 2019 — 6-9 мая, в 2022 — 3-9 мая. В 2020 парад не проводился.

Во время подготовки к параду с 23 апреля по 15 мая также будет закрыт доступ к мавзолею Ленина. Кремль будет недоступен для посетителей 7 и 9 мая.

Парад на Красной площади пройдет 9 мая, в нем примут участие свыше 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Военные парады состоятся в 28 городах России.