Врачи рассказали о страшных последствиях безуглеводной диеты

Безуглеводная диета Дюкана позволяет быстро похудеть и удерживать результат в течение года, но повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других негативных последствий для организма.

За 10 недель диеты Дюкана люди худеют на 15 килограммов. И еще год удерживают вес, возвращая максимум 5 из 15 килограммов Такой результат врачи программы «Жить здорово» признали хорошим. Но одновременно привели данные о страшных последствиях безуглеводного похудения.

Группа из 27 международных экспертов изучила более 40 различных диет. Диета Дюкана вошла в топ-3 худших диет в мире, сообщила ведущая Елена Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман перечислил заболевания, которые рискуют получить поклонники безуглеводной диеты: это заболевания сердца, инфаркты, инсульты, образование камней в почках. Все это связано с большим количеством белка в рационе и отсутствием клетчатки.

Кроме того, в начале диеты из-за отсутствия углеводов будут «дикие головные боли». «Мозг питается глюкозой и сахаром, если нет сахара, мозг не функционирует», — пояснил Гандельман.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что в таком рационе, кроме углеводов, отсутствует грубое волокно, почти нет витаминов, а такое питание питание не полноценно и не безопасно в целом.

Диета Дюкана — это система питания, в основе которой обилие белков, и минимум жиров и углеводов. Диета состоит из четырех этапов: атака, чередование, закрепление и стабилизация.

На атаке режим самый жесткий: разрешены только 68 белковых продуктов и несколько дополнительных. Далее питание становится немного разнообразней.

Эффект быстрого сброса веса достигается за счет исключения из рациона углеводов, из-за которых и происходит набор лишнего веса.