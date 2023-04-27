Instasamka и Ваня Дмитриенко поборются за рейтинг Forbes

Российский Forbes опубликовал лонг-лист рейтинга «30 до 30» за 2023 год, куда вошли люди, сумевшие добиться признания до 30 лет.

Рейтинг «30 до 30» поделен на категории, куда вошли предприниматели, представители науки, спорта, искусства, музыки и других отраслей.

В лонг-лист среди музыкантов вошли:

Хип-хоп исполнительница Alizade (Ася Ализаде)

Битмейкер Dvrst (Валерий Зайцев)

Поп-певица Мари Краймбрери

Рэп- и поп-исполнительницы Instasamka (Дарья Затеева)

Рэпер Macan (Андрей Косолапов)

Электронный исполнитель Куок (Владимир Сорокин)

Битмекер и саундпродюсер Aarne (Мирча Папушой)

Рок-музыкант Глеб Викторов (лидер группы «Три дня дождя»)

Певец Ваня Дмитриенко

Певец Jony (Джахид Гусейнли)

Сейчас за кандидатов лонг-листов в каждой категории могут проголосовать пользователи Сети.

Редакция Forbes, учитывая результаты голосования, выберет 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 будут опубликованы в июньском номере издания.