Ольга Бузова вернулась в 90‑е годы в музыкальной «Вселенной GM»

Ольга Бузова стала героиней четвертой серии музыкального проекта «Вселенная GM», где клипы сняты в формате короткометражек и связаны между собой стихами поэта Михаила Гуцериева.

«Вселенная GM» создана композитором и продюсером Дарьей Кузнецовой. Известные артисты поют песни на стихи Гуцериева и снимают клипы в виде короткометражек. В каждом клипе герои используют артефакт GM, который помогает добиться желаемого. Его девиз: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

Клип песни Бузовой на песню «Вернись» стал четвертой частью проекта. По сюжету, героиня попадает в аварию и перемещается в 90-е годы. Там она встречает мужчину своей мечты и проводит с ним лучший день в своей жизни. Но когда наступает время вернуться в настоящие дни — происходит несчастье.

Ранее в рамках «Вселенной GM» вышли клипы «Покажу паранойю» у Анатолия Цоя, «Рядом, но не вместе» у Ани Лорак и «Не пытайся повторить» у Сергея Лазарева.