НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дачников окружили запретами

Источник:
Sibnet.ru
422 0
Дача
Фото: © Sibnet.ru

Дачники могут получить штрафы за загрязнение почвы, неправильный розжиг мангала и другие действия, чтобы избежать лишней траты денег лучше соблюдать законодательства, сообщила юрист Елена Кудерко.

Дачники обязаны по закону соблюдать чистоту на участке. За свалку с бытовыми отходами могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, сообщила агентству «Прайм» Кудерко. Также запрещено загрязнять землю химией, например, мыть машину, за это грозит штраф в размере 1-5 тысяч рублей.

#Дача
Как не пересушить шашлык

Сохранение плодородного слоя почвы — ответственность собственника. Если земля заросла сорняками или не перепахана может последовать штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

Установка туалета может стать нарушением закона. Кабинка не может располагаться ближе, чем в 12 метрах от построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Дачник может заплатить за неправильный туалет 3-5 тысяч рублей.

Отдельно регулируется противопожарная безопасность на участке. С 2023 года стандарты упростились: пять метров от построек для мангала и десять метров при сжигании сухой травы. За нарушение грозит штраф от 5 тысяч рублей и до 20 тысяч рублей.

Еще по теме
Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года
ЛДПР выступила за увеличение тонировки авто
Смену пола запретят в российском паспорте
Российский паспорт: когда и как поменять
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Су-35 показали в «режиме зверя». ФОТО
Проверь, какой ты танкист
Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Обсуждение (0)
Картина дня
Си Цзиньпин указал Зеленскому на путь решения конфликта
Анкара опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана
Неправильно припарковавшийся глава Коми нагрубил инспектору ДПС. ВИДЕО
Красную площадь закрыли на рекордный срок
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
26
США вынудят Зеленского уступить часть территорий России
25
Британия передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном
23
Танки Т-14 «Армата» применили в бою в зоне СВО
22
Лавров заявил о приближении мира к катастрофической черте
22
Путин подписал указ об ответе на изъятия российских активов