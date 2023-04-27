Дачников окружили запретами

Дачники могут получить штрафы за загрязнение почвы, неправильный розжиг мангала и другие действия, чтобы избежать лишней траты денег лучше соблюдать законодательства, сообщила юрист Елена Кудерко.

Дачники обязаны по закону соблюдать чистоту на участке. За свалку с бытовыми отходами могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, сообщила агентству «Прайм» Кудерко. Также запрещено загрязнять землю химией, например, мыть машину, за это грозит штраф в размере 1-5 тысяч рублей.

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Сохранение плодородного слоя почвы — ответственность собственника. Если земля заросла сорняками или не перепахана может последовать штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

Установка туалета может стать нарушением закона. Кабинка не может располагаться ближе, чем в 12 метрах от построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Дачник может заплатить за неправильный туалет 3-5 тысяч рублей.

Отдельно регулируется противопожарная безопасность на участке. С 2023 года стандарты упростились: пять метров от построек для мангала и десять метров при сжигании сухой травы. За нарушение грозит штраф от 5 тысяч рублей и до 20 тысяч рублей.