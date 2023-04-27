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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена на Lada Granta с мощным двигателем

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал продажи Lada Granta с 16-клапанным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, цены стартуют от 865,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба компании.

На Lada Granta вернулся атмосферный двигатель ВАЗ-21177 (объем 1,6 литра, мощность 106 лошадиных сил, крутящий момент 148 Нм). Его производство останавливалось более чем на год из-за санкций.

Особенность данного мотора — в модуле впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя. Это улучшает динамику разгона и повышает эластичность двигателя. Расход топлива — 6,5 литра на 100 километров.

Мотор доступен для Lada Granta со всеми типами кузова: седан, лифтбек и универсал Cross. Рекомендуемая цена стартует с 865,5 тысячи рублей за седан в версии Comfort.

Сейчас Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л. Стоимость базовой версии, оснащенной 8-клаппанной модификацией двигателя мощностью 90 лошадиных сил, начинается от 678,3 тысячи рублей.

Почему дорожают автомобили Lada?

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋