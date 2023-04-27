Анкара опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана

Президент Реджеп Тайип Эрдоган чувствует себя нормально,
заявил Центр по борьбе с дезинформацией Турции, опровергнув версию о перенесенном им
инфаркте.
Ранее турецкий президент отменил все публичные мероприятия. Вечером
во вторник, 24 апреля прямой телеэфир с президентом был сокращен из-за его недомогания.
Сам Эрдоган позднее сказал, что недуг вызван желудочным гриппом. Но в соцсетях
стали обсуждаться слухи об инфаркте.
«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился
сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности.
Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС
"Аккую"», —
цитирует ТАСС заявление Центра по борьбе с дезинформацией.
Администрация президента Турции «решительно опровергла необоснованные
утверждения» о здоровье Эрдогана. «Сколько бы они ни занимались дезинформацией,
им не удастся изменить тот факт, что турецкая нация поддерживает своего лидера
и что Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития одержат победу на
выборах 14 мая», — говорится в заявлении администрации.
«Состояние нашего президента очень хорошее. Мы находимся в
постоянном контакте. У него легкая простуда», — заявил вице-президент Турции
Фуат Октай.