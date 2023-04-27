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Анкара опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана

Источник:
ТАСС
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган чувствует себя нормально, заявил Центр по борьбе с дезинформацией Турции, опровергнув версию о перенесенном им инфаркте.

Ранее турецкий президент отменил все публичные мероприятия. Вечером во вторник, 24 апреля прямой телеэфир с президентом был сокращен из-за его недомогания. Сам Эрдоган позднее сказал, что недуг вызван желудочным гриппом. Но в соцсетях стали обсуждаться слухи об инфаркте.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую"», — цитирует ТАСС заявление Центра по борьбе с дезинформацией.

Администрация президента Турции «решительно опровергла необоснованные утверждения» о здоровье Эрдогана. «Сколько бы они ни занимались дезинформацией, им не удастся изменить тот факт, что турецкая нация поддерживает своего лидера и что Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития одержат победу на выборах 14 мая», — говорится в заявлении администрации.

«Состояние нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него легкая простуда», — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

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