Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Неизвестный мужчина подорвался на гранате в Куйбышеве Новосибирской области, он погиб.
ЧП произошло на берегу реки недалеко от частного сектора по
улице Агафонова в Куйбышеве. Неизвестно, как граната могла оказаться на берегу,
где обычно собираются местные рыбаки.
«Собранные материалы направлены в следственные органы для
проведения проверки и принятия решения», —
сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД.
Куйбышев — город в Новосибирской области с населением 43
тысячи человек. Он был основан в 1722 году на реке Каинке. В 1782 году слобода
преобразована в город Каинск, в 1935 году переименован в Куйбышев в
память о советском партийном деятеле Валериане Куйбышеве, отбывавшем в
этом месте ссылку.