Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

Неизвестный мужчина подорвался на гранате в Куйбышеве Новосибирской области, он погиб.

ЧП произошло на берегу реки недалеко от частного сектора по улице Агафонова в Куйбышеве. Неизвестно, как граната могла оказаться на берегу, где обычно собираются местные рыбаки.

«Собранные материалы направлены в следственные органы для проведения проверки и принятия решения», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД.

Куйбышев — город в Новосибирской области с населением 43 тысячи человек. Он был основан в 1722 году на реке Каинке. В 1782 году слобода преобразована в город Каинск, в 1935 году переименован в Куйбышев в память о советском партийном деятеле Валериане Куйбышеве, отбывавшем в этом месте ссылку.