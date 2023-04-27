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Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция, МВД
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Неизвестный мужчина подорвался на гранате в Куйбышеве Новосибирской области, он погиб.

ЧП произошло на берегу реки недалеко от частного сектора по улице Агафонова в Куйбышеве. Неизвестно, как граната могла оказаться на берегу, где обычно собираются местные рыбаки.

«Собранные материалы направлены в следственные органы для проведения проверки и принятия решения», —  сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД. 

Куйбышев — город в Новосибирской области с населением 43 тысячи человек. Он был основан в 1722 году на реке Каинке. В 1782 году слобода преобразована в город Каинск, в 1935 году переименован в Куйбышев в память о советском партийном деятеле Валериане Куйбышеве, отбывавшем в этом месте ссылку.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋