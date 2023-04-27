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Зеленского предупредили о неготовности ВСУ к наступлению

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Вооруженные силы Украины не готовы к наступлению из-за дефицита вооружений, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. 

Украинские власти, Запад и СМИ говорят о скором наступлении украинской армии, как о решающем сражении. Но многие эксперты считают, что Украина не готова к таким решительными действиям.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад, <…> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов», — цитирует РИА Новости Соскина.

По его словам, ВСУ нужны ракеты, бьющие на 150 километров. «Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?» — отметил бывший советник.

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Оборона #Армия
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