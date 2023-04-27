Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем

Полина Гагарина и ее бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков провели вместе день ради общей дочери Мии.

Воссоединение звездной пары после скандального развода состоялось 26 апреля — в день рождения общей дочери Мии. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков провели время на празднике вместе и сделали общее селфи.

Фото: © @gagara1987

«Счастливые родители лучшей девочки на свете», — подписала Полина Гагарина совместную фотографию в социальной сети.

Гагарина и Исхаков развелись в конце 2020 года. Ни певица, ни фотограф не сообщал истинных причин разрыва, но оба сходились на том, что просто «не сошлись характерами». Некоторое время после развода между бывшими супругами длился конфликт: Исхаков сообщал, что испытывает трудности в возможности видеться с дочерью.