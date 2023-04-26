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Главный смартфон Samsung 2024 года лишится камеры

Источник:
WCCFtech
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Samsung существенно переработает дизайн задней панели своего будущего флагмана Galaxy S24 Ultra — смартфон лишится одной из четырех камер.

Вместо четырех объективов новинка получит только три, пишет портал WCCFtech со ссылкой на инсайдера Revengus, который поделился визуальным концептом, на котором отображены запланированные изменения.

концепт Samsung Galaxy S24 Ultra
концепт Samsung Galaxy S24 Ultra
Фото: © Samsung

Если инсайдерские данные подтвердятся, Galaxy S24 Ultra получит основную камеру с переменной апертурой, ультраширокоугольный датчик, а также телеобъектив. Сбоку от камер в S24 Ultra также разместится датчик для автофокусировки.

Точная дата анонса Samsung Galaxy S24 Ultra остается неизвестной. Ожидается, что будущий флагман будет официально представлен в начале 2024 года.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))