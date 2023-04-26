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Си Цзиньпин позвонил Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Центральное телевидение Китая. Два лидера обменялись мнениями по кризисной ситуации на Украине.

Си Цзиньпин отметил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. «Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки», — сказал он.

Китайский лидер заявил, что диалог и переговоры — единственный возможный выход из конфликта. Также по итогам беседы КНР направит на Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

«Кризисная ситуация на Украине становится все более сложной, и это оказывает большое влияние на международную ситуацию. По украинскому вопросу Китай неизменно стоит на стороне мира», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Это первый разговор лидеров двух стран с февраля 2022 года. 24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов, однако официальный Киев и Запад раскритиковали документ.

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