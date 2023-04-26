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Юань обогнал доллар в международных расчетах Китая

Источник:
Bloomberg
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Доля использования юаня в трансграничных платежах Китая в конце апреля 2023 года впервые превысила долю использования американского доллара и составила рекордные 48%, следует из данных государственной валютной администрации КНР.

При этом еще в 2010 году этот показатель находился практически на нуле, пишет агентство Bloomberg. Издание рассчитало данные на основе всех видов трансграничных платежных операций, включая торговлю ценными бумагами.

Эксперты отмечают, что другие страны в настоящий момент ищут альтернативную доллару платежную валюту для диверсификации рисков. На этом фоне интернационализация юаня ускоряется.

Процесс активного превращения китайской валюты в одну из наиболее популярных международных единиц для торговых расчетов означает, что уровень доверия к Федеральной резервной системе США в мире постепенно падает, указывает агентство.

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Экономика #Деньги
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