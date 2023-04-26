МВД поддержало возвращение пива на российские стадионы

МВД не возражает против законопроекта о продаже пива на российских стадионах, сообщил представитель ведомства Валерий Ботвин. При этом он уточнил, что у министерства есть ряд условий.

«Обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено», — уточнил Ботвин.

По его словам, при соблюдении требований МВД ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы. Продажу пива на российских стадионах запретили в 2005 году, до этого она была легальна.

Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка предполагалось направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.