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МВД поддержало возвращение пива на российские стадионы

Источник:
РИА Новости
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Футбол
Фото: © Sibnet.ru

МВД не возражает против законопроекта о продаже пива на российских стадионах, сообщил представитель ведомства Валерий Ботвин. При этом он уточнил, что у министерства есть ряд условий.

«Обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено», — уточнил Ботвин.

По его словам, при соблюдении требований МВД ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы. Продажу пива на российских стадионах запретили в 2005 году, до этого она была легальна.

Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка предполагалось направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

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Спорт #Футбол #Летние виды
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))