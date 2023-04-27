Фильмы ужасов заполнят кинопрокат

Сразу четыре ужастика выйдут в прокат в четверг, 27 апреля. Среди хорроров — американская картина «Синистр. Начало» и южнокорейский «Призрак у озера».

«Синистр. Начало». В основе сюжета учительница и ее бойфренд будут расследовать пропажу школьников. За исчезновениями детей будет стоять древний демон-коллекционер детских страхов.

«Призрак у озера». По сюжету, в многодетнйо семье священника воспитывается ребенок из приюта со сверхспособностями. Видения ребенка вселяют ужас в членов семьи, а другие дети и вовсе видят в нем дьявола.

«Одержимость. Проклятие Лиззи Борден». В хорроре рассказала легенда о Лиззи Борден, разрубившей отца и мачеху в конце XIX века. В наши дни ощутить на себе проклятие придется старшекласснице Таре после загадочных исчезновений в ее знакомых.

«Возрожденные». Действие развернется в недалеком будущем. Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. А спустя некоторое время мир разделяется на два лагеря: защитников и противников воскрешения.

Кроме фильмов ужасов в прокат 27 апреля выйдут российский мультик «Яга и книга заклинаний», биографический фильм «Безос. Человек, создавший Amazon» и британская комедия «Третий не лишний».