Фильмы ужасов заполнят кинопрокат

Сразу четыре ужастика выйдут в прокат в четверг, 27 апреля.
Среди хорроров — американская картина «Синистр. Начало» и южнокорейский «Призрак
у озера».
«Синистр. Начало». В основе сюжета учительница и ее бойфренд
будут расследовать пропажу школьников. За исчезновениями детей будет стоять
древний демон-коллекционер детских страхов.
«Призрак у озера». По сюжету, в многодетнйо семье священника
воспитывается ребенок из приюта со сверхспособностями. Видения ребенка вселяют
ужас в членов семьи, а другие дети и вовсе видят в нем дьявола.
«Одержимость. Проклятие Лиззи Борден». В хорроре рассказала
легенда о Лиззи Борден, разрубившей отца и мачеху в конце XIX века. В наши
дни ощутить на себе проклятие придется старшекласснице Таре после загадочных исчезновений
в ее знакомых.
«Возрожденные». Действие развернется в недалеком будущем. Ватикан
находит способ воскрешать недавно умерших людей. А спустя некоторое время мир
разделяется на два лагеря: защитников и противников воскрешения.
Кроме фильмов ужасов в прокат 27 апреля выйдут российский мультик «Яга и книга заклинаний», биографический фильм «Безос. Человек, создавший Amazon» и британская комедия «Третий не лишний».