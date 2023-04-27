«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» выйдет до премьеры на Первом канале

Премьера сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» состоится в онлайн-кинотеатре Okko до официальной телепремьеры.

Девятый сезон ретро-детектива «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» появится в Okko с 27 апреля. Сериал официально выпускает Первый канал, но телепремьера проекта состоится позднее.

В «Мосгазе. Последнее дело Черкасова» события развернутся в 1981 году. Главный герой будет снова расследовать запутанное дело, но параллельно ему придется мириться со своим старением. Пенсионный возраст даст о себе знать: Черкасов начнет быстро уставать и пропускать важную информацию.

Зрители увидят переломный момент в судьбе Ивана Черкасова. Он уступит свое место молодому следователю, который лучше разбирается в современном мире.

Детектив о майоре Черкасове начался в 2012 году с сериала «Мосгаз». В последствии вышло еще семь сериалов, связанных между собой общим героем: «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Формула мести», «Катран» и «Западня».