Автомобили Lada подорожают из‑за локализации

АвтоВАЗ с 1 мая поднимет цены, сообщил президент компании Максим Соколов. Размер прибавки составит от 16 тысяч до 39 тысяч рублей.

Повышение затронет Lada Granta и Lada Niva Travel и Legend, в среднем оно составит 2%, цитирует ТАСС Соколова. По его словам, общий рост стоимости продукции компании не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году (по данным Минэкономразвития — 5,3%).

Уровень себестоимости Lada высок из-за степени локализации. «Локализация она хороша для технологического суверенитета, но с точки зрения цены на какой-то конкретный локализуемый компонент — она отрицательно отражается на себестоимости, себестоимость из-за этого растет»,— заявил Соколов.

Сейчас седан Lada Granta в минимальной комплектации стоит 678,3 тысячи рублей, а топовый универсал — 1 миллион рублей. Комплектации подорожают на 16-39 тысяч рублей, причем наиболее заметно Granta с ручным управлением, следует из данных автодилеров.

Трехдверная Lada Niva Legend во всех версиях станет дороже на 21 тысячу рублей. Цена внедорожника будет стартовать с 821,9 тысячи рублей. Niva Travel подорожает на 16 тысяч рублей и перешагнет отметку в 1 миллион рублей.

Это второе повышение цен на Lada за год. С 1 марта Granta с кондиционером уже прибавила в цене 20 тысяч рублей, трехдверная Niva Legend — 21 тысячу рублей, Niva Travel — 16 тысяч рублей.