Сериала «Операция "Неман"» полностью выйдет в Wink

Все пять серий военной драмы «Операция "Неман"» станут доступны пользователям Wink c 27 апреля, а в мае премьера состоится в эфире Рен ТВ.

Действие сериала развивается в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии.

Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии.

В «Операции "Неман"» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками.