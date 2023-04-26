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Сериала «Операция "Неман"» полностью выйдет в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Операция "Неман"»

Все пять серий военной драмы «Операция "Неман"» станут доступны пользователям Wink c 27 апреля, а в мае премьера состоится в эфире Рен ТВ.

Действие сериала развивается в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии.

Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии.

В «Операции "Неман"» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

andre72

"если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц"-они издеваются?