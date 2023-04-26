Сериала «Операция "Неман"» полностью выйдет в Wink

Все пять серий военной драмы «Операция "Неман"»
станут доступны пользователям Wink c 27 апреля, а в мае премьера состоится в эфире Рен ТВ.
Действие сериала развивается в августе 1944 года на
территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии.
Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта
под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным
агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием
«Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление
следующего удара советской армии.
В «Операции "Неман"» объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками.