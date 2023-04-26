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TikTok сгенерирует аватары на основе фото пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok работает над функцией генерации аватарки с помощью искусственного интеллекта. Пользователям будет достаточно выбрать несколько фото и стиль картинки и нейросеть создаст несколько вариантов.

Социальный медиа-консультант Мэтт Наварра поделился с The Verge фото и видео работы новой опции. Она похожа на Lensa, приложение от Prisma Labs, но будет встроена непосредственно в TikTok, что позволит пользователям генерировать аватарки и делиться ими прямо в соцсети.

Инструмент предлагает загрузить от 3 до 10 фотографий и выбрать от 2 до 5 стилей для будущих аватарок, затем генерация может занять какое-то время. После генерации их можно скачать, установить в качестве фото профиля или опубликовать в истории TikTok.

Наварра поделился примерами аватарок, созданных с помощью этого инструмента, и они выглядят очень креативно и весело. Как и в случае с Lensa пользователи смогут использовать функцию не только для создания фото профиля, но и для развлечения.

The Verge запросил официальный комментарий в TikTok, но его пока не поступало. Будет ли новая опция платной и когда появится в свободном доступе пока неизвестно.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

MuCbE

Ну тогда давить до конца. Николаевская, Одесса, Харьковская, Днепр, Сумская, Полтавская... А дальше уже...