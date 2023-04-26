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Вышел трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер третьего сезона «Ведьмака», где Генри Кавилл в последний раз сыграл главного героя, появился в Сети.

Третий сезон «Ведьмака» будет частично основан на книге Анджея Сапковского «Час презрения», в которой Цири становится Фалькой, а Геральт воссоединяется с Йеннифэр.

Этот сезон станет последним для Генри Кавилла в роли Ведьмака. В четвертом сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт.

В трейлере третьего «Ведьмака» показали главных злодеев и союзников героя. Новые серии «Ведьмак» покажут на Netflix с 29 июня.

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