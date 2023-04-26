Вышел трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Трейлер третьего сезона «Ведьмака», где Генри Кавилл в
последний раз сыграл главного героя, появился в Сети.
Третий сезон «Ведьмака» будет частично основан на
книге Анджея Сапковского «Час презрения», в которой Цири становится Фалькой,
а Геральт воссоединяется с Йеннифэр.
Этот сезон станет последним для Генри Кавилла в роли
Ведьмака. В четвертом сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт.
В трейлере третьего «Ведьмака» показали главных злодеев и
союзников героя. Новые серии «Ведьмак» покажут на Netflix с 29
июня.