Вышел трейлер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Трейлер третьего сезона «Ведьмака», где Генри Кавилл в последний раз сыграл главного героя, появился в Сети.

Третий сезон «Ведьмака» будет частично основан на книге Анджея Сапковского «Час презрения», в которой Цири становится Фалькой, а Геральт воссоединяется с Йеннифэр.

Этот сезон станет последним для Генри Кавилла в роли Ведьмака. В четвертом сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт.

В трейлере третьего «Ведьмака» показали главных злодеев и союзников героя. Новые серии «Ведьмак» покажут на Netflix с 29 июня.