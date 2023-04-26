Доходы Google с рекламы сократились из‑за экономии рекламодателей

Alphabet Inc. — материнская компания Google, сообщила о своих финансовых результатах за первый квартал. Доходы корпорации выросли, но прибыль с рекламного направления снижается из-за того, что рекламодатели уменьшили бюджеты.

По данным Refinitiv, прибыль составляет 1,17 доллара на акцию по сравнению с ожидаемыми 1,07 доллара, а общая выручка за первый квартал составила 69,79 миллиарда по сравнению с ожидаемыми 68,9 миллиарда.

Корпорация объявила о решении ее совета директоров провести обратный выкуп акций на 70 миллиардов долларов. После этого сообщения стоимость акций Alphabet Inc. выросла на 4%, но затем уменьшилась.

Несмотря на то, что прибыль превысила ожидания, Alphabet столкнулась со сложной ситуацией, связанной с медленным ростом доходов из-за того, что рекламодатели уменьшили свои бюджеты на интернет-маркетинг.

Несмотря на рекламный успех на YouTube, доход от рекламы на этой платформе снизился, кроме того видеохостинг столкнулся с усиленной конкуренцией со стороны TikTok в коротких видеороликах.

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Финансовый директор компании Рут Порат отметила, что в связи с непредсказуемой экономической ситуацией, «перспективы остаются неопределенными». Компания продолжает бороться за рост доходов в условиях неблагоприятной экономической ситуации.