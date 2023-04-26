Конгрессмены решили узаконить в США границы Украины 1991 года

Американские конгрессмены представят резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года.

Вашингтон должен оказывать Киеву военную помощь, добиваться «победы Украины и «восстановления ее международно признанных границ 1991 года», приводит ТАСС текст документа.

Кроме того, согласно документу, США следует принимать меры для вступления Украины в Североатлантический альянс и "выплаты репараций" Россией

Некоторые эксперты считают возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным. Они отмечают, что Киев не располагает необходимыми для этого средствами в военной сфере.