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Женщине в Новосибирске вырезали давящую на сердце опухоль в 2 кг

Источник:
Sibnet.ru
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Торакальные хирурги Новосибирской областной клинической больницы удалили двухкилограммовую опухоль у пожилой женщины, образование давило на сердце и легкие, сообщает пресс-служба медучреждения.

71-летняя женщина обратилась в больницу из-за того, что сильно задыхалась. Флюорография выявила в левой половине грудной клетки опухоль огромных размеров. Из-за этого у женщины развилась одышка: сердце и легкие работали «под нажимом» новообразования.

Опухоль оказалась доброкачественной, но во время удаления могли возникнуть осложнения. Она росла из нижней доли левого легкого. 

Это нейрофиброма – редко встречающийся тип новообразований. Ее вес составлял 2 килограмма 316 граммов, объем извлеченной опухолевой массы — 30 сантиметров в длину и 11 сантиметров в высоту.

Опухоль сильно срослась со здоровыми тканями, что вызвало определенные технические сложности при ее удалении. Операция заняла шесть часов. Пациентка уже выписана из стационара.

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