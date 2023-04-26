Российские полисы автострахования перестанут действовать в ЕС

Страховые сертификаты для автовладельцев «Зеленая карта», выданные Россией, перестанут действовать в некоторых западных государствах, сообщил Российский союз автостраховщиков.

С 1 июня 2023 года «Зеленые карты» автострахования перестанут действовать в Евросоюзе, а также Швейцарии и Великобритании. Для поездок водители должны приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.

Действие российских «Зеленых карт» в Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции сохраняется.

«Зеленая карта» (Green Card) — международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог страхования по ОСАГО, но действует за рубежом. Если водитель из России станет виновником ДТП за рубежом, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по карте российского страховщика, и наоборот.