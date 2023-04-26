НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российские полисы автострахования перестанут действовать в ЕС

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Страховые сертификаты для автовладельцев «Зеленая карта», выданные Россией, перестанут действовать в некоторых западных государствах, сообщил Российский союз автостраховщиков.

С 1 июня 2023 года «Зеленые карты» автострахования перестанут действовать в Евросоюзе, а также Швейцарии и Великобритании. Для поездок водители должны приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.

Действие российских «Зеленых карт» в Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции сохраняется.

«Зеленая карта» (Green Card) — международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог страхования по ОСАГО, но действует за рубежом. Если водитель из России станет виновником ДТП за рубежом, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по карте российского страховщика, и наоборот.

Еще по теме
ЛДПР выступила за увеличение тонировки авто
Вопросы об электросамокатах включили в экзамен на права
МВД разрешило портреты «Бессмертного полка» на стеклах авто
Водители пожаловались на непристойные госномера
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
МиГ-31 показали в «режиме зверя». ФОТО
Проверь, какой ты танкист
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Новых участников «Маски» Кактуса и Морского царя разоблачили
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал указ об ответе на изъятия российских активов
Конгрессмены решили узаконить в США границы Украины 1991 года
Автомобили Lada подорожают из‑за локализации
Британия передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

andre72

"если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц"-они издеваются?