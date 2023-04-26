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Чем отличается «Нежность» МакSим от Mary Gu

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «Нежность» стала вторым официальным синглом в альбоме МакSим «Трудный возраст». Вышедшую в 2004 году композицию перепела певица Mary Gu в 2020-м. Композиции с одинаковым припевом получились совершенно разные.

Песня «Нежность» впервые зазвучала в 2002 году. Первая версия песни, спродюсированная диджеем Amareta, оказалась не очень популярна. Но в 2015 году певица подписала контракт с лейблом Gala Records и переиздала трек. 

После этого «Нежность» выстрелила и поставила рекорд в чарте «Золотой граммофон», пробыв на первом месте девять недель.

В 2020 году Mary Gu записала кавер на «Нежность». Певица заменила куплеты, но оставила припев с их почти оригинальным мотивом.

Смыслы песен сильно отличаются. Если у МакSим поется о первой любви и близости, то Mary Gu в своей композиции рассказывает о больных отношениях, из которых сложно выйти здоровым человеком.

Обычно поклонники оригинала ревностно относятся к любым перепевкам. Но в случае с Mary Gu слушатели одобрили кавер, отметив, что певица вдохнула в песню новую жизнь. Особенную похвалу Mary Gu заслужила за «нетронутый припев».


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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

andre72

"если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц"-они издеваются?