Чем отличается «Нежность» МакSим от Mary Gu

Песня «Нежность» стала вторым официальным синглом в альбоме МакSим «Трудный возраст». Вышедшую в 2004 году композицию перепела певица Mary Gu в 2020-м. Композиции с одинаковым припевом получились совершенно разные.

Песня «Нежность» впервые зазвучала в 2002 году. Первая версия песни, спродюсированная диджеем Amareta, оказалась не очень популярна. Но в 2015 году певица подписала контракт с лейблом Gala Records и переиздала трек.

После этого «Нежность» выстрелила и поставила рекорд в чарте «Золотой граммофон», пробыв на первом месте девять недель.

В 2020 году Mary Gu записала кавер на «Нежность». Певица заменила куплеты, но оставила припев с их почти оригинальным мотивом.

Смыслы песен сильно отличаются. Если у МакSим поется о первой любви и близости, то Mary Gu в своей композиции рассказывает о больных отношениях, из которых сложно выйти здоровым человеком.

Обычно поклонники оригинала ревностно относятся к любым перепевкам. Но в случае с Mary Gu слушатели одобрили кавер, отметив, что певица вдохнула в песню новую жизнь. Особенную похвалу Mary Gu заслужила за «нетронутый припев».