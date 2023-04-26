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Как оформить пособие на погребение в Минске

Источник:
Sibnet.ru
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Розы на гробу
Фото: © предоставлено «Городской Ритуальной Службой»
Возврат трат на проведение похорон — один из видов социальной помощи людям, которые потеряли своих близких. В Беларуси такая помощь предоставляется всем жителям, независимо от их дохода и социального статуса. Как оформить пособие в Минске?

Что нужно знать о пособии на похороны

Пособие на проведение похорон — однократная финансовая помощь, которую предоставляет государство, если погиб близкий человек. Сумма пособия устанавливается в соответствии с законодательством Белоруссии и может зависеть от ряда факторов, включая статус заявителя, количество членов семьи, регион проживания.

Кому предоставляется пособие 

В Минске, как и во всей Беларуси, оформить компенсацию за погребение может любой гражданин, проживающий на территории республики. Заявитель должен быть родственником покойного (супругом, ребенком, родителем).

Процесс оформления компенсации

Прошение о получении пособия на погребение может быть подано в органы по социальной защите граждан по месту жительства заявителя. При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о выдаче пособия на похороны;
  • Свидетельство о рождении;
  • Свидетельство о смерти родственника;
  • Документы, свидетельствующие о тратах на оплату похоронных расходов (например, квитанции об оплате услуг похоронного агентства);
  • Документы, подтверждающие родство заявителя с покойным.

В случае отсутствия каких-либо документов или необходимости их повторной выдачи заявитель может обратиться в соответствующие организации или учреждения для их получения.

Какого размера пособие на похороны в Минске

Размеры пособия на погребение в Минске устанавливается законодательством Беларуси и может изменяться с течением времени. В настоящее время размеры пособия на погребение в Минске составляет 30 базовых величин (бв). Кроме того, государство может предоставить дополнительные выплаты в зависимости от ряда факторов, включая количество детей, состоявших на иждивении у покойного, его социальный статус и т.д.

Как оформить денежное пособие на похороны 

Компенсацию затрат на похороны в Минске можно получить заявителю в органах по социальной защите граждан по месту жительства. При этом заявитель должен предъявить документы, подтверждающие право на оформление пособия, и указать реквизиты своего банковского счета для перевода средств.

Компенсация расходов может быть выплачена как наличными, так и перечислена на банковский счет. Это зависит от ряда факторов, включая сумму пособия, наличие банковского счета и т.д.

Самостоятельное получение пособия на погребение бывает достаточно сложно. Поэтому при необходимости можно обратиться в ООО «Городская ритуальная служба». Это позволит не только доверить организацию похорон специалистам, но и упростит процесс получения пособия на погребение.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))