Как оформить пособие на погребение в Минске

Возврат трат на проведение похорон — один из видов социальной помощи людям, которые потеряли своих близких. В Беларуси такая помощь предоставляется всем жителям, независимо от их дохода и социального статуса. Как оформить пособие в Минске?

Что нужно знать о пособии на похороны

Пособие на проведение похорон — однократная финансовая помощь, которую предоставляет государство, если погиб близкий человек. Сумма пособия устанавливается в соответствии с законодательством Белоруссии и может зависеть от ряда факторов, включая статус заявителя, количество членов семьи, регион проживания.

Кому предоставляется пособие

В Минске, как и во всей Беларуси, оформить компенсацию за погребение может любой гражданин, проживающий на территории республики. Заявитель должен быть родственником покойного (супругом, ребенком, родителем).

Процесс оформления компенсации

Прошение о получении пособия на погребение может быть подано в органы по социальной защите граждан по месту жительства заявителя. При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о выдаче пособия на похороны;

Свидетельство о рождении;

Свидетельство о смерти родственника;

Документы, свидетельствующие о тратах на оплату похоронных расходов (например, квитанции об оплате услуг похоронного агентства);

Документы, подтверждающие родство заявителя с покойным.

В случае отсутствия каких-либо документов или необходимости их повторной выдачи заявитель может обратиться в соответствующие организации или учреждения для их получения.

Какого размера пособие на похороны в Минске

Размеры пособия на погребение в Минске устанавливается законодательством Беларуси и может изменяться с течением времени. В настоящее время размеры пособия на погребение в Минске составляет 30 базовых величин (бв). Кроме того, государство может предоставить дополнительные выплаты в зависимости от ряда факторов, включая количество детей, состоявших на иждивении у покойного, его социальный статус и т.д.

Как оформить денежное пособие на похороны

Компенсацию затрат на похороны в Минске можно получить заявителю в органах по социальной защите граждан по месту жительства. При этом заявитель должен предъявить документы, подтверждающие право на оформление пособия, и указать реквизиты своего банковского счета для перевода средств.

Компенсация расходов может быть выплачена как наличными, так и перечислена на банковский счет. Это зависит от ряда факторов, включая сумму пособия, наличие банковского счета и т.д.

Самостоятельное получение пособия на погребение бывает достаточно сложно. Поэтому при необходимости можно обратиться в ООО «Городская ритуальная служба». Это позволит не только доверить организацию похорон специалистам, но и упростит процесс получения пособия на погребение.