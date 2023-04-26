Новосибирские депутаты проголосовали против выборов мэра

Депутаты горсовета приняли в двух чтениях внесение изменений в устав Новосибирска об отмене прямых выборов мэра.

За отмену прямых выборов мэра проголосовали 35 из 47 присутствовавших депутатов, против выступили пятеро, остальные не голосовали.

Согласно принятым изменениям в устав, мэр Новосибирска «избирается Советом депутатов Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет».

Сторонники сохранения прямых выборов мэра хотят добиться проведения регионального референдума по этому вопросу. Один из авторов этой инициативы, депутат горсовета Антон Картавин уже подал ходатайство в областную избирательную комиссию.

Какой мэр нужен Новосибирску

«У избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение нашей заявки. Если все пройдет успешно, то в конце июня мы начнем сбор 21 тысячи подписей», — сообщил он в соцсетях.