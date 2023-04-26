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«Яндекс Музыка» усовершенствовала подборку «Моя волна»

Источник:
Sibnet.ru
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Спотифай
Фото: © Sibnet.ru

Система рекомендаций «Моя волна» появилась в поисковой строке «Яндекс Музыки», теперь пользователи сервиса смогут найти рекомендации по жанрам, времени или занятию.

Ранее «Моя волна» подбирала музыку на основе общих предпочтений пользователя. Также каждый мог настроить «Волну» по роду занятия, характеру, настроению, языку. Эта опция сохранилась, но добавилась новая.

«Все просто: введите в поисковой строке настроение, жанр, занятие или даже эпоху, в которую хочется погрузиться. "Моя волна" подберет подходящие треки и задаст нужный вайб», — цитирует пресс-служба сервиса сайт Ixbt.com.

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Культгид #Музыка
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

andre72

"если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц"-они издеваются?