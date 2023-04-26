«Яндекс Музыка» усовершенствовала подборку «Моя волна»

Система рекомендаций «Моя волна» появилась в поисковой строке «Яндекс Музыки», теперь пользователи сервиса смогут найти рекомендации по жанрам, времени или занятию.

Ранее «Моя волна» подбирала музыку на основе общих предпочтений пользователя. Также каждый мог настроить «Волну» по роду занятия, характеру, настроению, языку. Эта опция сохранилась, но добавилась новая.

«Все просто: введите в поисковой строке настроение, жанр, занятие или даже эпоху, в которую хочется погрузиться. "Моя волна" подберет подходящие треки и задаст нужный вайб», — цитирует пресс-служба сервиса сайт Ixbt.com.