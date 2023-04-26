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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном

Источник:
ТАСС
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Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, за их применением Лондон следить не собирается, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи.

«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — цитирует ТАСС Хиппи.

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По его словам, танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном переданы Украине, сейчас они контролируются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине, сказал Хиппи.

Он отметил, что у минобороны королевства нет обязательств производить очистку от снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
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