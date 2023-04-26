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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подписал указ об ответе на изъятия российских активов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

В указе говорится, что он обусловлен «необходимостью принятия безотлагательных мер» в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности России, ее компаний и граждан.

В случае недружественных действий или возникновения «угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности» России вводится временное управление в отношении имущества и активов (ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских компаний) лиц из недружественных стран в России.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество. Оно будет осуществлять полномочия собственника, а также заниматься инвентаризацией имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечением его сохранности.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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