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Битва дедушек: Байден пошел на второй президентский срок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House
Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении на второй срок. Если его переизберут в 2024 году, он вступит в должность в возрасте 82 лет — при этом он уже самый старый президент в истории Соединенных Штатов.

Как Байден объявил о выдвижении

Трехминутное обращение действующего главы государства опубликовано на его странице в Twitter. При этом видео начинается с кадров беспорядков 6 января 2021, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после митинга протеста.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся. Давайте закончим эту работу. Я знаю, что мы можем», — заявил Байден.

Интересно, что ровно четыре года назад, 25 апреля 2019 года, Байден официально принял решение участвовать в президентских выборах 2020 года. Теперь он сделал аналогичное объявление в тот же день, который по каким-то причинам является для него особым.

В числе причин, по которым глава Белого дома хочет продолжить работу в должности президента, он назвал угрозу американской демократии от «экстремистов MAGA» (Make America Great Again, предвыборный лозунг Дональда Трампа в кампании 2020 года).

Каковы шансы Байдена

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на текущий момент — 42%. В свое время Барак Обама и Рональд Рейган с аналогичными низкими рейтингами успешно переизбирались на должность президента.

Традиционно американцы поддерживают на выборах действующего президента, идущего на второй срок. Исключением стал «бунтарь» Дональд Трамп, против которого демократы в 2020 году мобилизовали все ресурсы.

Однако выдвижение Байдена не вызывает энтузиазма у американцев — согласно опросам, 70% граждан не хотели бы выдвижения действующего президента на второй срок. Поэтому его шансы на второй срок будут напрямую зависеть от выбора конкурента от Республиканской партии.

#Мир
Как устроены выборы президента США

Наиболее вероятным соперником Байдена может стать предыдущий президент Трамп, однако сейчас он находится под следствием. 

Альтернативой от республиканцев считается губернатор Флориды Рон Десантис, но пока он официально не выдвигался на выборы.

Впрочем, конкуренты у президента США есть и среди демократов. В начале апреля о своем выдвижении объявил выходец из влиятельного клана Кеннеди Роберт Кеннеди. Он племянник экс-президента США Джона Кеннеди и сын его брата Роберта, также трагически погибшего в результате покушения.

Как оценили решение Байдена

Трамп уже заявил, что участие Байдена в перевыборах закончится мировой войной. «У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Официальная реакция России на решение Байдена оказалась на удивление сдержанной — представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон предпримет в реальной политике.

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