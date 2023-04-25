Сбербанк запустил переводы в юанях по России

Сбербанк запустил переводы по номеру счета в китайских юанях по России, сообщает пресс-служба банка. Кроме этого, стали возможны переводы в белорусских рублях в банки Белоруссии.

Для выполнения такой операции необходимо иметь сберегательный счет в соответствующей валюте. Открыть его можно открыть в мобильном приложении банка. Комиссия от суммы перевода будет составлять 1%, отмечается в сообщении.

«Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах — китайских юанях и белорусских рублях», — отметил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Кредитная организация уточняет, что переводы уже доступны в веб-версии или мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на платформе Android.