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Сбербанк запустил переводы в юанях по России

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк запустил переводы по номеру счета в китайских юанях по России, сообщает пресс-служба банка. Кроме этого, стали возможны переводы в белорусских рублях в банки Белоруссии.

Для выполнения такой операции необходимо иметь сберегательный счет в соответствующей валюте. Открыть его можно открыть в мобильном приложении банка. Комиссия от суммы перевода будет составлять 1%, отмечается в сообщении.

«Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах — китайских юанях и белорусских рублях», — отметил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Кредитная организация уточняет, что переводы уже доступны в веб-версии или мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на платформе Android.

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KRIM13

Увидел фамилию Силуанов и читать дальше расхотелось. В памяти его тысяча на которую можно путешествовать...

ball-n-wall

Если по чесноку " ваши земли" никогда вашими не были..

ball-n-wall

Пусть Макрон посетит могилу Наполеона, он ему подскажет..

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной