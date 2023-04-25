Олег Меньшиков раскритиковал сериал «Актрисы» Бондарчука

Режиссер Олег Меньшиков считает, что Федор Бондарчук, снявший сериал «Актрисы», плохо разбирается в театре, а его проект не получился.

В своих комментариях о сериале «Актрисы» Меньшиков отметил, что снимать на театральную тематику очень трудно.

«Это катастрофически сложно! Слава богу, они сделали такую попытку. Лучше, чем Михаил Афанасьевич (Булгаков), наверное, рассказать о театре с таким юмором не сможет никто. По мне, так не случился этот сериал», — цитирует «Культуромания» Меньшикова.

Также режиссер вспомнил, как однажды у него и Бондарчука была возможность создать общий театральный проект. Но второй отказался, аргументируя это тем, что «ничего не понимает» в театре.

Сериал «Актрисы» Бондарчук снял по сценарию Паулины Андреевой. Проект рассказывает о закулисной жизни театральных артистов, о их личных трагедиях и профессиональной борьбе.