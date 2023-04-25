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Стартовали продажи бюджетного Samsung Galaxy A24

Источник:
Sammobile.com
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смартфон Samsung Galaxy A24
смартфон Samsung Galaxy A24
Фото: © Samsung

Компания Samsung начала продажи своего бюджетного смартфона под названием Samsung Galaxy A24.

Первым регионом, где пользователи могут купить Galaxy A24, стал Вьетнам. Там смартфон доступен по цене 276 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 297 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ. В ближайшее время новинка появится и в других странах.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080x2340 пикселей. На тыльной стороне располагается 50-мегапиксельная тройная камера с оптической стабилизацией изображения.

Аппаратной основой выступает процессор MediaTek Helio G99. Samsung Galaxy A24 также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, поддерживает NFC.

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KRIM13

Увидел фамилию Силуанов и читать дальше расхотелось. В памяти его тысяча на которую можно путешествовать...

ball-n-wall

Если по чесноку " ваши земли" никогда вашими не были..

ball-n-wall

Пусть Макрон посетит могилу Наполеона, он ему подскажет..

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной