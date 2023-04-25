Стартовали продажи бюджетного Samsung Galaxy A24

Компания Samsung начала продажи своего бюджетного смартфона под названием Samsung Galaxy A24.

Первым регионом, где пользователи могут купить Galaxy A24, стал Вьетнам. Там смартфон доступен по цене 276 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 297 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ. В ближайшее время новинка появится и в других странах.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080x2340 пикселей. На тыльной стороне располагается 50-мегапиксельная тройная камера с оптической стабилизацией изображения.

Аппаратной основой выступает процессор MediaTek Helio G99. Samsung Galaxy A24 также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, поддерживает NFC.