Компьютеры и ноутбуки получат отечественные ОС

Правительство обяжет продавцов предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и персональные компьютеры, которые поставляются на территорию России, соответствующий документ готовит Минцифры.

Сейчас импортные компьютеры поставляются с зарубежными операционными системами, в основном это Windows. Предполагается, что российская ОС будет устанавливаться на устройства в качестве дополнительной, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что новые правила помогут бороться с контрафактными поставками компьютеров с нелегальной Windows, которая не получает обновлений безопасности и может представлять угрозу для пользователей.

Однако эксперты отмечают, что не все компьютеры поддерживают установку одновременно двух операционных систем. Кроме этого, требования приведут к удорожанию продукции, так как магазинам потребуется оплачивать соответствующие трудозатраты.

В прошлом году Минцифры определило три отечественные операционные системы на базе Linux, которые могут быть использованы для предустановки на устройства: Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС».