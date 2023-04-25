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Названа стоимость нового российского самолета МС-21

Источник:
ТАСС
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Стоимость самолета МС-21 для российских авиакомпаний будет значительно ниже рыночной, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По предварительным оценкам, цена нового самолета МС-21 для российских покупателей составит порядка 3 миллиардов рублей, тогда как аналогичный Boeing сейчас стоит 5-6 миллиардов рублей.

«Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж», — сказал Чемезов.

По его словам, это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент отечественные авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники и развивать внутренние перевозки.

«Аналогичные подходы работают во многих странах, в той же Европе или Китае, где власти осознанно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентоспособный уровень цен», — отметил глава Ростеха.

Серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году, авиаперевозчикам передадут шесть лайнеров.

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