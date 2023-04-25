Китай протестировал сеть 6G на скорости 100 Гбит/с

Китайские ученые добились невероятной скорости интернета — в рамках тестирования перспективных сетей 6G25-й институт Средней академии аэрокосмической науки и промышленности КНР передал данные со скоростью 100 Гбит/с.

Отмечается, что это превосходит показатели, достижимые при использовании оптоволоконных кабелей. В перспективе новая технология позволит вообще отказаться от прокладки любых кабелей, подчеркивают авторы эксперимента.

В дальнейшем специалисты рассчитывают добиться скорости передачи данных 1 Тбит/с, однако для этого потребуется использование более высоких терагерцовых частот и существенная доработка стандарта.

Для сравнения — еще пару лет назад Samsung демонстрировала работу в рамках 6G с передачей данных на скорости 6,2 Гбит/с. Ожидается, что первые коммерческие сети 6G появятся в мире к 2030 году.