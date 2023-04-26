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Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Длинных майских каникул в 2023 году не будет. Дополнительных выходных — всего три. Как отдыхаем в мае и могут ли изменить уже утвержденный график?

В мае 2023 будет три дополнительных праздничных и выходных дня. 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.

С учетом стандартных выходных будет два периода каникул: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Сокращенных рабочих дней перед майскими праздниками не будет. Потому что 28 апреля и 5 мая — пятницы, идут перед обычными выходными, а не перед праздниками.

Длинные майские каникулы

Идея о том, что нужно увеличить майские праздники и сократить новогодние каникулы, регулярно появляется у законодателей и в информационном поле.

В этом году группа депутатов Госдумы внесла очередной законопроект, предложив сделать выходными дни со 2 по 5 мая.

Россияне отдыхали с 1 по 10 мая в 2020 и 2021 годах. Причиной был коронавирус.

«Предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы ссылались на положительный опыт 2021 года, когда в начале мая были объявлены нерабочие дни. Тогда «граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче».

Простой способ планирования времени

Но очевидно, что этот законопроект не примут и даже не рассмотрят, у него даже нет заключения профильного комитета. Одна из причин, почему праздники не увеличивают, — экономическая. По подсчетам специалистов, в месяцы с длинными выходными потери в экономике составляют до 25-30%. 

Владислав Даванков из партии «Новые люди» направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями на региональном уровне, продлив выходные в 2023 году. Пока никто не откликнулся.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

urbasik

Как они легко у чехов территорию забрали а потом у немцев.

andre72

"если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тысяч рублей в месяц"-они издеваются?